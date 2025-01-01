Ремонт стиральных машин Electrolux в Москве на дому
Electrolux заслуженно занимает лидирующие позиции на рынке производства стиральных машин благодаря их выдающемуся качеству и надежности. Впрочем, даже самая долговечная техника иногда требует ремонт машинок electrolux.
|№
|Наименование
|Стоимость
|1
|Выезд мастера на дом по Москве + диагностика
|0 руб. (в случае последующего ремонта)
|2
|Выезд мастера за МКАД + диагностика
|50 руб./километр
|3
|Не открывается люк
|от 950 руб.
|4
|Не греет воду
|от 900 руб.
|5
|Не сливает воду
|от 1000 руб.
|6
|Не отжимает
|от 790 руб.
|7
|Не включается
|от 900 руб.
|8
|Не заливает воду
|от 890 руб.
|9
|Не работает
|от 790 руб.
|10
|Не вращается барабан
|от 990 руб.
|11
|Не стирает
|от 600 руб.
|12
|Не запускается
|от 790 руб.
|13
|Останавливается
|от 990 руб.
|14
|Сильно шумит
|от 1000 руб.
|15
|Течет
|от 490 руб.
|16
|Демонтаж и монтаж подшипника
|от 1000 руб.
|17
|Замена барабана
|от 800 руб.
|18
|Замена помпы
|от 650 руб.
|19
|Замена ТЭНа
|от 690 руб.
|20
|Замена сливного шланга
|от 650 руб.
|21
|Замена датчика блокировки люка
|от 600 руб.
|22
|Замена ремня привода
|от 550 руб.
|23
|Замена амортизаторов
|от 750 руб.
|24
|Замена модуля управления
|от 850 руб.
|25
|Замена петель, ручек
|от 650 руб.
|26
|Замена манжеты
|от 1100 руб.
|27
|Чистка системы фильтрации
|от 700 руб.
|28
|Чистка засоров
|от 500 руб.
Оставьте заявку и получите скидку!
Режим работы:
- Круглосуточный прием заказов на ремонт
- Выезд в течение часа
- Выезд и диагностика бесплатно!
Пн. – Вс.: с 8:00 до 22:00. Без выходных.
Обращаться можно через сайт, по телефону или написать нам в мессенджеры: WhatsApp, Telegram, Viber.
После вашего запроса, мы оперативно прибудем к вам для ремонта вашего оборудования на месте или его транспортировки в Сервисный центр Electrolux. Вот что мы предлагаем:
- Быстрое принятие заявок на ремонт;
- Выезд специалиста уже в течение часа;
- Прибытие мастера по адресу, указанному вами при оформлении заявки, выполнение диагностики оборудования, предоставление вам предложений по ремонту и информация о стоимости необходимых деталей и работ. Ваше подтверждение начала работ;
- Диагностика выполняется бесплатно;
- Если ремонт на месте невозможен, мы обсудим с вами доставку вашего оборудования в наш сервисный центр;
- После ремонта техника проходит тестирование для проверки ее работоспособности;
- Мы выдаём гарантийный талон на выполненные работы, а также на замененные компоненты, детали и узлы;
- Оплатить услуги можно как наличными, так и банковским переводом.
Команда мастеров по ремонту бытовой техники от Electrolux состоит из квалифицированных техников, которые могут быть на месте в течение 30 минут после вызова для немедленного устранения неисправностей. В случае, если ситуация не требует срочного вмешательства, клиент может сам назначить время приезда специалиста. Важно подчеркнуть, что каждый мастер в сервисном центре Electrolux обладает обширным опытом, регулярно проходит курсы повышения квалификации по новейшим технологиям под руководством ведущего мастера и входит в число лучших профессионалов в Москве и области.
Для заказа услуги мастера используйте форму на нашем сайте, свяжитесь с нами по указанным номерам телефона или отправьте сообщение в такие мессенджеры, как WhatsApp, Telegram, Viber. Если у вас нет возможности звонить или отправлять сообщения, выберите опцию «оставить заявку» для бесплатной регистрации вашей заявки.
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Мы заботимся о своей репутации и дорожим клиентами, поэтому предоставляем гарантию от 12 месяцев до 3 лет, в зависимости от деталей, которым потребовалась замена, и проводимых работ по ремонту.
Не откладывайте обращение к нам, чтобы уже сегодня убедиться в профессионализме и качественной работе наших специалистов.
Предоставляем гарантию на:
- Ремонт сушильных машин
- Ремонт духовых шкафов
- Ремонт кофемашин
- Ремонт стиральных машин
- Ремонт посудомоечных машин
- Ремонт холодильников
- Ремонт варочных панелей
- Ремонт микроволновых печей
- Ремонт кухонных вытяжек
- Ремонт пылесосов
Мы проведем диагностику и в кратчайший срок определим проблему, чтобы быстрее ее решить. В случае, если запчасти, установленные нашим специалистом, выйдут из строя в гарантийный срок, мы незамедлительно ее поменяем.
Берегите свою технику и она прослужит вам очень долго!