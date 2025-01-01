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Ремонт стиральных машин Electrolux в Москве на дому

Electrolux заслуженно занимает лидирующие позиции на рынке производства стиральных машин благодаря их выдающемуся качеству и надежности. Впрочем, даже самая долговечная техника иногда требует ремонт машинок electrolux.

Наш коллектив экспертов фокусируется на ремонт машины electrolux, обладая глубокими познаниями и опытом работы с разнообразными моделями от Electrolux. Мы предлагаем вам гарантированно качественное и быстрое восстановление функциональности вашей техники, а также ремонт стиральных машин electrolux на дому.

Наш ремонт стиральной машины electrolux в Москве обеспечен последними достижениями в сфере стиральная ремонт electrolux, позволяя специалистам эффективно диагностировать и устранять различные неполадки. Будь то проблемы с электроникой, неполадки в системе слива или подачи воды, шум работы или неэффективность барабана, а также любые другие сбои - мы быстро найдем и устраним источник проблемы.

Преимущества работы с нами включают в себя высокую профессиональность наших сотрудников, удобный график работы и конкурентоспособные цены на услуги. Мы ценим каждого клиента и стремимся предложить наилучшее сервисное обслуживание.

В случае поломки вашей стиральной машины Electrolux, сразу же обращайтесь к нам. Мы рады ответить на все интересующие вопросы и найти оптимальное решение вашей проблемы. Поручите ремонт стиральных машин electrolux нашим экспертам.

ВНИМАНИЕ: Цены на наши услуги не включают стоимость запасных частей, необходимых для ремонта. Пожалуйста, запросите окончательную стоимость ремонта заранее! 
Наименование Стоимость
1 Выезд мастера на дом по Москве + диагностика 0 руб. (в случае последующего ремонта)
2 Выезд мастера за МКАД + диагностика 50 руб./километр
3 Не открывается люк от 950 руб.
4 Не греет воду от 900 руб.
5 Не сливает воду от 1000 руб.
6 Не отжимает от 790 руб.
7 Не включается от 900 руб.
8 Не заливает воду от 890 руб.
9 Не работает от 790 руб.
10 Не вращается барабан от 990 руб.
11 Не стирает от 600 руб.
12 Не запускается от 790 руб.
13 Останавливается от 990 руб.
14 Сильно шумит от 1000 руб.
15 Течет от 490 руб.
16 Демонтаж и монтаж подшипника от 1000 руб.
17 Замена барабана от 800 руб.
18 Замена помпы от 650 руб.
19 Замена ТЭНа от 690 руб.
20 Замена сливного шланга от 650 руб.
21 Замена датчика блокировки люка от 600 руб.
22 Замена ремня привода от 550 руб.
23 Замена амортизаторов от 750 руб.
24 Замена модуля управления от 850 руб.
25 Замена петель, ручек от 650 руб.
26 Замена манжеты от 1100 руб.
27 Чистка системы фильтрации от 700 руб.
28 Чистка засоров от 500 руб.

Оставьте заявку и получите скидку!

Режим работы:

  • Круглосуточный прием заказов на ремонт
  • Выезд в течение часа
  • Выезд и диагностика бесплатно!

Пн. – Вс.: с 8:00 до 22:00. Без выходных.

Обращаться можно через сайт, по телефону или написать нам в мессенджеры: WhatsApp, Telegram, Viber.

После вашего запроса, мы оперативно прибудем к вам для ремонта вашего оборудования на месте или его транспортировки в Сервисный центр Electrolux. Вот что мы предлагаем:

  • Быстрое принятие заявок на ремонт;
  • Выезд специалиста уже в течение часа;
  • Прибытие мастера по адресу, указанному вами при оформлении заявки, выполнение диагностики оборудования, предоставление вам предложений по ремонту и информация о стоимости необходимых деталей и работ. Ваше подтверждение начала работ;
  • Диагностика выполняется бесплатно;
  • Если ремонт на месте невозможен, мы обсудим с вами доставку вашего оборудования в наш сервисный центр;
  • После ремонта техника проходит тестирование для проверки ее работоспособности;
  • Мы выдаём гарантийный талон на выполненные работы, а также на замененные компоненты, детали и узлы;
  • Оплатить услуги можно как наличными, так и банковским переводом.

Команда мастеров по ремонту бытовой техники от Electrolux состоит из квалифицированных техников, которые могут быть на месте в течение 30 минут после вызова для немедленного устранения неисправностей. В случае, если ситуация не требует срочного вмешательства, клиент может сам назначить время приезда специалиста. Важно подчеркнуть, что каждый мастер в сервисном центре Electrolux обладает обширным опытом, регулярно проходит курсы повышения квалификации по новейшим технологиям под руководством ведущего мастера и входит в число лучших профессионалов в Москве и области.

Для заказа услуги мастера используйте форму на нашем сайте, свяжитесь с нами по указанным номерам телефона или отправьте сообщение в такие мессенджеры, как WhatsAppTelegramViber. Если у вас нет возможности звонить или отправлять сообщения, выберите опцию «оставить заявку» для бесплатной регистрации вашей заявки.

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Мы заботимся о своей репутации и дорожим клиентами, поэтому предоставляем гарантию от 12 месяцев до 3 лет, в зависимости от деталей, которым потребовалась замена, и проводимых работ по ремонту.

Не откладывайте обращение к нам, чтобы уже сегодня убедиться в профессионализме и качественной работе наших специалистов.

Предоставляем гарантию на:

  • Ремонт сушильных машин
  • Ремонт духовых шкафов
  • Ремонт кофемашин
  • Ремонт стиральных машин
  • Ремонт посудомоечных машин
  • Ремонт холодильников
  • Ремонт варочных панелей
  • Ремонт микроволновых печей
  • Ремонт кухонных вытяжек
  • Ремонт пылесосов

Мы проведем диагностику и в кратчайший срок определим проблему, чтобы быстрее ее решить. В случае, если запчасти, установленные нашим специалистом, выйдут из строя в гарантийный срок, мы незамедлительно ее поменяем.

Берегите свою технику и она прослужит вам очень долго!

 
 

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